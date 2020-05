Le club de Burnley a affirmé mardi soir que Ian Woan, assistant de Sean Dyche chez les Clarets, était un des six cas positifs de Covid-19 recensés en Premier League à l'issue des tests effectués les 17 et 18 mai.

"Ian Woan va donc désormais s'isoler pour une période de sept jours et subira une nouvelle batterie de tests le lundi 25 mai", a écrit le club de Premier League dans un communiqué, précisant que le technicien était "asymptomatique et en sécurité à son domicile".

En tout, 748 joueurs et membres de staff des clubs de Premier League ont été testés durant cette première série de tests de dépistage du coronavirus.

Les six personnes positives appartiennent à trois clubs, a précisé la Premier League dans un communiqué, expliquant qu'elle ne donnera pas plus de détails sur les clubs et les individus concernés.

Les clubs de Premier League ont pu reprendre mardi l'entraînement par petits groupes en vue d'une reprise du championnat espérée pour la mi-juin.