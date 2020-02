Après le report de la moitié de la 25e journée du championnat d’Italie de football, en raison de la progression du coronavirus dans la Péninsule, les medias italiens s’interrogent sur la suite du calendrier.



D'autant que ce calendrier est très chargé, notamment pour les équipes de football du nord du pays, l’Inter Milan en tête. Le club milanais doit recevoir jeudi les Bulgares de Ludogorets en 16e de finale retour de Ligue Europa et certains avancent l’hypothèse d’un match organisé à huis clos, voire sur terrain neutre. La semaine prochaine, deux matchs de Serie A sont aussi programmés dans les régions les plus touchées : AC Milan-Genoa et le choc du championnat entre la Juventus et l’Inter dimanche à 20 h 45.