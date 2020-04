Ce midi, la Ligue allemande rencontre par visioconférence les dirigeants de clubs. Et leur soumet des mesures chocs pour pouvoir terminer la saison.

En Bundesliga, il reste neuf journées de championnat à disputer. Terminer la saison pourrait éviter à certains clubs de mettre la clé sous la porte, notamment en sauvant les droits TV . La compétition pourrait donc reprendre à partir du 15 mai. Mais le report de l'Euro pourrait aussi permettre aux matches de se disputer en juin et juillet. Pour que ces matches puissent se tenir, plusieurs pistes sont évoquées en coulisses, avec des mesures strictes à la clé.La possibilité de jouer la fin de saison en mode "tournoi", avec des échéances tous les deux jours, est notamment évoquée. Celle d'éviter tout déplacement en avion et train également. Ainsi, sauver les revenus liés aux droits TV passera sans doute par de longs déplacements en car pour certaines équipes. Les joueurs du Bayern pourraient notamment se coltiner plus de vingt heures de trajet aller-retour pour jouer à Brême, par exemple. Les douches d'après-match seraient proscrites, tout comme les mises au vert et les nuits à l'hôtel.Les matches se disputeraient bien entendu à huis clos, avec moins de cent personnes présentes pour les deux équipes et la logistique. Cela impliquerait notamment moins de techniciens et moins de caméras.Affaire à suivre...