La Fédération espagnole de football (RFEF) a décidé de repousser la finale de la Coupe du Roi en Espagne, qui devait avoir lieu le 18 avril à Séville entre la Real Sociedad, l'équipe d'Adnan Januzaj, à l'Athletic Bilbao, a-t-on appris d'une source au sein de l'instance.

La décision a été prise après une réunion entre un dirigeant de la fédération espagnole de football et les présidents des deux clubs basques concernés mercredi, qui ne souhaitaient pas disputer cette affiche à huis clos. La nouvelle date de la finale n'a pas été donnée, mais selon la presse espagnole, une des alternatives possibles pour la reprogrammation de la finale serait une semaine après la fin du championnat d'Espagne, le 30 mai, toujours au stade olympique de La Cartuja à Séville... mais le stade est occupé par un concert d'un groupe de rock espagnol ce jour-là.

La Real Sociedad et Adnan Januzaj avaient obtenu leur billet pour la finale en battant le Petit Poucet Mirandés 2-1, 0-1 en demi-finale, tandis que l'Athletic Bilbao s'était pour sa part défait de Grenade (1-0, 2-1) pour accéder à la première finale 100% basque de l'histoire de la compétition.

Plus tôt dans la journée de mercredi, la fédération espagnole a déclaré dans un communiqué qu'elle "suspend toutes les compétitions non-professionnelles de niveau national masculines et féminines de football et de futsal pendant deux semaines", et qu'elle "conseille" aussi aux communautés autonomes, qui possèdent la compétence sur les compétitions de niveau régional, de "suspendre tous les matches pendant deux semaines".