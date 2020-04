Coronavirus: la Premier League pourrait sauver 80% de ses droits TV © Belga Championnats étrangers N. Ch.

La crise actuelle risque d'être moins dure à encaisser pour les clubs de Premier League que pour les autres... Les clubs anglais jouissent déjà pour la plupart de bases financières solides. Et voilà que Sky Sports, le diffuseur n°1 outre Manche, semble prêt à faire une croix sur un éventuel remboursement des droits TV selon le Daily Mail.



Bien sûr, tout le monde espère que le championnat pourra se terminer, à commencer par Liverpool qui attend de valider un premier titre en trente ans. Mais si ce n'était pas le cas, les 20 clubs de l'élite économiseraient probablement 371 millions de livres sterling (424 millions d'euros) grâce à Sky Sports, prêt à négocier un autre moyen de rentrer dans ses frais.



Au total, les droits TV en jeu pour cette fin de saison en suspens représentent 762 millions de livres sterling (BT, l'autre diffuseur national et les droits TV étrangers s'ajoutent à ceux de Sky Sports). Certains diffuseurs étrangers pourraient, comme Sky, ouvrir la porte à une autre alternative qu'un remboursement pur et simple.



Cela permettrait à la Premier League de sauver plus de 600 des 762 millions de livres sterling en jeu. Une belle économie qui devrait permettre de conserver un peu d'action lors du prochain mercato. Les tabloïds s'en réjouissent déjà.