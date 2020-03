La nouvelle étude de l'Observatoire du football CIES s'articule autour du coronavirus.

© CIES

L'épidémie actuelle affecte en effet le football. Au niveau sportif, bien sûr, mais également au niveau financier. Droits TV suspendus , billetteries à l'arrêt, ventes de produits dérivés à la baisse... en ces temps de crise, la valeur des joueurs baisse également. D'autant plus que le pouvoir d'achat des différents clubs risque d'en prendre un coup.L'étude de cette semaine s'attarde ainsi sur les différences de valeurs des joueurs entre le 11 mars et le 30 juin 2020, ce qui semble de plus en plus probable au fil des jours. Bien sûr, tout ceci est très théorique et varie d'un joueur à l'autre. Les facteurs pris en compte sont l'âge des joueurs, la durée de leur contrat, la trajectoire de carrière et les performances récentes. Ainsi, ce sont les joueurs les plus âgés, avec des contrats courts et qui ont peu joué cette saison, qui sont les plus concernés.Par exemple, la valeur théorique de Paul Pogba passerait de 65 à 35 millions d'euros s'il ne jouait plus cette saison. Bien qu'il n'ait que 27 ans (un âge qui prive toutefois son éventuel futur employeur de tout espoir de réaliser une plus-value dans plusieurs années), le Français a très peu joué cette saison à cause de différentes blessures et son contrat se termine en juin 2021. Un coup dur pour Manchester United qui risquait déjà de perdre plusieurs dizaines de millions d'euros en droits TV.Le CIES a reproduit l'exercice pour les 20 joueurs les plus chers de chaque club des championnats du. Et le club le plus touché est Manchester City. De Bruyne (qui possède encore trois ans de contrat et qui n'a jamais été aussi fort qu'en ce moment) et surtout ses 19 équipiers les mieux cotés sur le marché vaudraient... 412 millions d'euros de moins après trois mois et demi sans match ! Sur un effectif qui valait encore 1,361 milliard le 11 mars, cela fait une baisse de plus de 30%.Proportionnellement, c'est toutefois moins que l'Olympique de Marseille, dont la valeur du noyau pourrait perdre jusqu'à 37,9% (de 256 à 159 millions d'euros). L'Inter de Milan pourrait quant à lui perdre 35,7% de sa valeur, mais ce n'est probablement pas à cause de Romelu Lukaku dont les prestations récentes, l'âge et la durée du contrat (encore quatre ans) sont favorables. Selon cette théorie, le seul club qui pourrait encore s'appuyer sur un noyau à plus d'un milliard d'euros le 30 juin serait Liverpool. Une maigre consolation pour les Reds, qui risquent de voir leur premier titre en trente ans leur échapper.A noter qu'un seul club des cinq grands championnats s'en sort avec moins de 20% de pertes: le Stade Brestois (16,7%) qui voit la valeur théorique de son noyau passer de 66 à 55 millions d'euros. Quant à la perte théorique nette la plus faible, elle revient à Lecce, de 37 à 29 millions (-21,6%).Vous pouvez retrouver la valeur théorique de chaque joueur des championnats majeurs en cliquant ici