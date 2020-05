La Premier League russe, D1 de football à l'arrêt depuis mi-mars à cause de la pandémie de Covid-19, a annoncé vendredi qu'elle allait reprendre dès le 21 juin, à huis clos. Telle a été la décision prise à l'issue de la réunion du comité exécutif de la Fédération russe de football (RFS).

Les huit journées restantes doivent se dérouler entre le 21 juin et le 22 juillet, dont quatre prévues en milieu de semaine. Le calendrier détaillé des rencontres doit encore être officialisé par la RFS, a précisé le communiqué.

La reprise des entraînements ainsi que la tenue des entraînements seront placés sous haute surveillance sanitaire. Comme en Allemagne, cinq changements par équipe seront autorisés afin de préserver les joueurs, sujets à des blessures musculaires après une préparation loin d'être idéale.

Le Zénith Saint-Pétersbourg est en tête du championnat et compte neuf longueurs d'avance sur le Lokomotiv Moscou. L'ancien club d'Axel Witsel et Nicolas Lombaerts pourrait donc remporter son sixième titre, le second de rang.

Le communiqué stipule également que la finale de la Coupe de Russie est prévue pour le 25 juillet.

La Russie est devenue cette semaine le deuxième pays le plus touché dans le monde par le coronavirus en nombre de contaminations avec un total de 262.843 cas. Toutefois, la mortalité en Russie reste basse comparée à d'autres pays, avec 2.418 victimes officiellement recensées vendredi.