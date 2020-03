Le club de football de Valence a annoncé plusieurs nouveaux cas de contamination au coronavirus au sein de son staff technique et parmi ses joueurs.

Tous les cas sont asymptomatiques et tous sont en isolement à domicile avec un suivi médical, effectuant normalement leur tâche suivant leur programme.

"Malgré les mesures strictes adoptées par le Club après avoir disputé une rencontre de Ligue des Champions à Milan (contre l'Atalanta) le 19 février, dans une région considérée comme à haut risque par les autorités italiennes quelques jours plus tard, en se distanciant des personnes au travail et du public en général, les derniers résultats ont démontré que l'exposition inhérente aux rencontres a provoqué 35 % de cas positifs", écrit encore le communiqué du club espagnol qui insiste sur les mesures de précaution et d'hygiène à prendre par la population face à ce virus très contagieux. Valence avait déjà annoncé ce week-end que cinq personnes du club avaient été contaminées.

Valence avait disputé le match retour face à l'Atalanta la semaine dernière, à huis-clos.