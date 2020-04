Les joueurs d'Arsenal, l'entraîneur Mikel Arteta et son staff ont accepté de réduire leur salaire annuel de 12,5% afin d'aider le club à traverser plus facilement la crise liée au coronavirus. Le club londonien l'a annoncé lundi.

La mesure prendra effet dans les prochains jours lorsque tout sera réglé d'un point de vue administratif. Si la saison reprend et se termine et que les joueurs atteignent certains objectifs, le club paiera le montant du salaire prévu initialement. "Nous serons capable de payer la somme totale en atteignant les objectifs, que les joueurs peuvent directement influencer. Notre situation financière sera plus solide", ont communiqué les Gunners.

"Cet accord est basé sur l'hypothèse que la saison 2019-2020 ira à son terme et que l'ensemble des revenus des droits TV seront payés. Ces économies nous permettront d'éviter certains risques financiers liés au manque de revenus au niveau commercial et des jours de match. Nous sommes fiers de nos joueurs et notre staff qui s'unissent pour soutenir notre club, nos employés et notre communauté dans une période sans précédent."

La Premier League est actuellement suspendue jusqu'à nouvel ordre en raison de la pandémie de coronavirus. Arsenal occupe la neuvième place.