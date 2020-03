Le championnat chinois pourrait reprendre le 18 avril.

La Chine fut le berceau de l'épidémie du coronavirus. Aujourd'hui, la crise sanitaire s'estompe et certains médias évoquent même une possible reprise du championnat de football le 18 avril prochain. Les différents acteurs du football chinois regagnent le pays, alors que plusieurs clubs avaient emmené leurs joueurs en Europe et notamment en Espagne, où la crise est désormais plus forte que dans l'Empire du milieu.Ce vendredi, Marouane Fellaini a donc retrouvé l'Asie. Mais à son arrivée à Jinan, où est basé son club du Shandong Luneng, le héros de Belgique-Japon au Mondial 2018 a été directement pris en charge par une équipe médicale. Une vidéo montre des hommes en combinaison prendre sa température, avant de le laisser repartir. Big Mô, lui, porte un masque et doit directement prendre la route de son domicile, où il observera une quarantaine de 14 jours comme toutes les personnes en provenance d'Europe.