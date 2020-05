Aurait-on trouvé la faille de l'homme aux quatre poumons ?

Le médian international français a été testé négatif au coronavirus, lors de la reprise des entraînements collectifs, en Angleterre. Mais il n'en reste pas moins inquiet. Selon le Telegraph, le joueur aurait demandé à son club une autorisation spéciale de s'entraîner seul, à la maison.Le joueur semble redouter particulièrement le Covid-19, notamment en raison des antécédents en terme de maladie cardiaque dans sa famille. Son frère est décédé d'une crise cardiaque et N'Golo lui-même semble être une personne à risque. Chelsea a donc accepté de le renvoyer chez lui. Qu'à cela ne tienne, on a eu le temps d'admirer sa nouvelle coupe de cheveux puisque le champion du monde n'a plus la boule à zéro !