La Premier League a annoncé mercredi que sur les 1.008 tests au Covid-19 effectués les 25 et 26 mai sur des joueurs et membres de l'encadrement des clubs, quatre se sont révélés positifs. Les quatre tests positifs proviennent de trois clubs.

La Premier League ne précise ni les clubs ni la fonction des cas positifs. Ces personnes vont à présent s'auto-isoler pour sept jours.

Avant cela, entre le 19 et le 22 mai, 996 joueurs et membres du staff des clubs avaient été testés, avec deux résultats positifs, provenant de deux clubs. Lors de la première batterie de tests, les 17 et 18 mai, six tests, pour trois clubs, s'étaient révélés positifs sur 748 personnes testées.

Pour la quatrième série, le nombre de tests augmentera encore, passant de 50 à 60 par club.

Mercredi, les vingt clubs du championnat de première division anglaise ont voté "à l'unanimité" en faveur d'une reprise des entraînements avec contact, marquant une étape importante vers un retour de la compétition.