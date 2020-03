La situation en Italie se détériore et certains joueurs de foot commence à avoir peur...

Demain, la Fédération italienne de football va décider si la saison de Serie A se poursuit ou non. Actuellement, les rencontres du championnat se disputent à huit clos jusqu'au 3 avril. Face à cette situation tendue, Mario Balotelli s'est exprimé sur Instagram pour expliquer son mécontentement. "Et pourquoi tout ça ? Pour divertir quelqu’un ? Ou pour ne pas faire perdre d’argent ? Arrêtez de rigoler, reprenez-vous ! On ne rigole pas avec la santé" commence-t-il.

Ensuite, il attaque directement la décision de jouer les matchs à huit clos: "Arrêtez de m’écrire des conneries comme : mais vous êtes protégés ! Qu’est-ce que ça change de jouer ou non ? À huis clos, il ne vous arrivera rien ! Ce sont seulement des conneries."

Ce n'est pas la première fois que Super Mario affirme son mépris face aux décisions de la Fédé italienne. Il y a quelques jours, il avait écrit ceci: "J’AIME LE FOOTBALL PLUS QUE VOUS, mais jouer signifie voyager en bus, en train, en avion, dormir à l’hôtel, entrer en contact avec d’autres personnes en dehors de votre club. Je ne vois déjà pas mes enfants en raison de ce satané coronavirus parce que, comme vous le savez, ils vivent en Lombardie. C’est déjà angoissant et triste pour moi."

Il n'est pas le premier à protester contre le fait de jouer les matchs ou non. Hier, les joueurs de Pescara, se sont présentés avec un masque lors de la présentation des équipes. Pour se justifier, le club de Série B a écrit ceci sur son compte Twitter: "Préoccupés par la santé de nos joueurs et de celle de nos adversaires, nous sommes entrés sur le terrain avec des masques de protection."

La Fédération italienne va-t-elle écouter les joueurs ? Réponse demain pour un éventuel report ou non !