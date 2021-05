Il se passe toujours quelque chose au Paris Saint-Germain. Cette fois, c'est l'avenir de Mauricio Pochettino dont il est question. Arrivé en janvier pour remplacer Thomas Tuchel, l'entraîneur argentin fait l'objet de rumeurs sur son avenir. Des rumeurs qui prennent de l'épaisseur, car elles sont confirmées par plusieurs médias, dont le très sérieux The Athletic.

Que se passe-t-il exactement ? Selon le média britannique, le coach ne serait pas insensible aux approches de... Tottenham, avec qui il aurait déjà discuté d'un retour à Londres, 18 mois après avoir été licencié par le président Daniel Levy.

Selon The Athletic, l'ancien entraîneur de l'Espanyol serait déçu du fonctionnement en interne du PSG. "Il trouve que son rôle à Paris lui offre moins de pouvoir que celui qu'il avait chez les Spurs en cinq ans et demi de travail avec Levy. L'Argentin s'est retrouvé confronté aux mêmes problèmes internes au PSG que Thomas Tuchel", écrit le média britannique. Les relations entre Pochettino et le directeur sportif Leonardo seraient en fait loin d'être au beau fixe.

Cette semaine, d'autres médias avaient déjà évoqué les tensions entre Pochettino et Leonardo. Pour le journal espagnol AS, il n'est pas certain que l'Argentin soit toujours sur le banc la saison prochaine. La Gazzetta dello Sport expliquait de son côté que la direction du PSG, le Qatar en tête, avait de sérieux doutes sur son coach, alors qu'il n'a pas été capable de remporter la Ligue 1, malgré une demi-finale de Ligue des Champions. Et d'après The Independent, le retour de celui qui avait emmené le club en finale de la C1 en 2019 est vu comme un argument de choix pour convaincre Harry Kane de rester.

Paris ne le lâchera pas comme ça

Néanmoins, Paris ne compterait pas lâcher son coach aussi facilement. La direction parisienne a même assuré à France Bleu qu'un départ de Pochettino était exclu, ce qui a été confirmé par Telefoot. Mais le feuilleton ne fait peut-être que commencer...