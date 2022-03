Depuis le début de l'invasion militaire russe en Ukraine, on parle beaucoup de l'avenir de Roman Abramovitch à Chelsea. L'oligarque russe, proche de Vladimir Poutine, a rapidement fait un pas de côté. Avant d'officialiser ce mercredi soir la mise en vente du club.



C'est dans un communiqué publié sur le site officiel de Chelsea que l'homme de 55 ans a communiqué cette volonté: "J'ai pris la décision de vendre le Club, car je pense que c'est dans le meilleur intérêt du Club, des fans, des employés, ainsi que des sponsors."



Pas question de vente accélérée mais bien de "procédure normale". Abramovitch précise même qu'il ne demandera "aucun remboursement de prêt. "Cela n'a jamais été une question d'affaires ou d'argent pour moi, mais de pure passion pour le jeu et le club. De plus, j'ai chargé mon équipe de créer une fondation caritative où tous les bénéfices nets de la vente seront reversés. La fondation sera au profit de toutes les victimes de la guerre en Ukraine. Cela comprend la fourniture de fonds essentiels pour les besoins urgents et immédiats des victimes, ainsi que le soutien du travail de rétablissement à long terme."



Il conclut en faisant part de sa douleur de devoir quitte Chelsea de la sorte et de sa volonté de se rendre une dernière fois à Stamford Bridge pour saluer le public.