Le Brésilien, âgé de 28 ans, avait été touché au ménisque mardi dans le temps additionnel du match de Liga contre Eibar (1-1). Coutinho a joué 14 matchs cette saison sous la houlette de Ronald Koeman et marqué 3 buts et donné 2 assists. Il est revenu cet été au Barça après une saison en prêt au Bayern. Il s'ajoute à la liste des blessés de longue durée du Barça où figurent déjà Ansu Fati et Gerard Piqué, eux aussi touchés au genou.