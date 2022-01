Organisateur de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021, repoussée en 2022 en raison de la pandémie de coronavirus, le Cameroun s'est qualifié pour les huitièmes de finale grâce à une victoire 4-1 contre l'Éthiopie jeudi au stade d'Olembé de Yaoundé. Le Standardmen Collins Fai et le Gantois Michael Ngadeu ont joué toute la partie dans les rangs camerounais. Pourtant rapidement menés au score après le but de Dawa Hutessa (4e), les Lions Indomptables ont rapidement égalisé grâce au joueur de l'Olympique Lyonnais Karl Toko Ekambi (8e).

En seconde période, l'équipe du Portugais Toni Conceiçao a ajouté trois buts. Déjà auteur d'un doublé contre le Burkina Faso, Vincent Aboubakar a récidivé (53e, 55e) avant que Toko Ekambi n'y aille aussi d'un second but (67e).

Au classement, le Cameroun compte six points et, déjà assuré de sortir du groupe A, est le premier pays qualifié pour les huitièmes. Le Cap-Vert et les deux Ostendais Steven Fortes et Kenny Rocha Santos, affronteront en soirée le Burkina Faso de Hervé Koffi (Charleroi) et Abdoul Tapsoba (Standard). Le Cap-Vert est 2e avec 3 points, le Burkina Faso 3e (0 pt).