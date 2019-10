Trois clubs de Bundesliga ont déjà quitté la Coupe d'Allemagne, mardi, au 2e tour: le FC Cologne, Paderborn et surtout Fribourg, 3e du championnat, tandis que le Bayern Munich, tenant du trophée, n'a arraché son billet que dans les dernières minutes. Cologne, 16e de Bundesliga, a été battu 3-2 à Sarrebruck, une équipe de D4, et Fribourg a été surpris à domicile 1-3 par le promu en D1 l'Union Berlin (15e). Paderborn, lanterne rouge de la D1, s'est logiquement incliné 1-0 à Leverkusen.

De son côté, le Bayern Munich, multiple champion d'Allemagne, qui jouait contre le VfL Bochum (D2), a été mené 1-0 dès la 35e minute et le but contre son camp du jeune attaquant Alphonso Davies.

Mais en six minutes à la toute fin de match, Serge Gnabry (83e) et Thomas Müller (89e), alors que Bochum venait d'être réduit à dix après l'exclusion de Bella-Kotchap, ont sauvé les Bavarois de la défaite et éteint provisoirement le vent de crise qui souffle dans les rangs bavarois depuis quelques matchs.