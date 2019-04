Ses neuf ans au Bayern n'y changent rien: le vétéran du Werder Brême Claudio Pizarro rêve de priver son ancien club d'un nouveau doublé Bundesliga-Coupe d'Allemagne, à deux jours de la confrontation entre les deux équipes en demi-finale de la Coupe (20h45).

"Si je quitte le banc, ce ne sera pas facile pour le Bayern", a averti la semaine dernière le Péruvien de 40 ans, qui pourrait débuter si le buteur et capitaine Max Kruse, touché à la cuisse samedi en championnat, est insuffisamment remis.

"J'ai écrit à quelques joueurs du Bayern après le tirage au sort et ils savent que la partie ne sera pas facile. Je pense qu'ils auraient préféré un autre adversaire", a ajouté Pizarro, auteur de plus de 100 buts pour chacune des deux formations.

Et ses espoirs de disputer une 9e finale de Coupe d'Allemagne -- un record -- ont dû être gonflés par le match de championnat très disputé samedi à l'Allianz Arena: face au 'Rekordmeister', un Werder réduit à dix n'a cédé qu'à un quart d'heure de la fin, sur un but de Niklas Süle.

"En Coupe, ce sera une autre histoire", a assuré Pizarro, vainqueur de six coupes d'Allemagne dont cinq avec le Bayern.

"A 11 contre 11, et dans notre stade, nous montrerons que nous sommes capables de marquer des buts", a promis l'attaquant péruvien, qui achève sa neuvième saison brêmoise.

La première demi-finale de la Coupe d'Allemagne opposera mardi (20h45) Hambourg (D2) à Leipzig, 3e de Bundesliga. Le HSV, toujours en course pour un billet retour parmi l'élite, n'a plus gagné depuis cinq rencontres, et espère disputer sa première finale de Coupe depuis 1987. De son côté, Leipzig jouera sa première demi-finale.

La finale de la compétition est prévue le 25 mai au Stade olympique de Berlin.

Programme des demi-finales (18h45 GMT/20h45 heure française):

Mardi: Hambourg (D2) - RB Leipzig

Mercredi: Werder Brême - Bayern Munich