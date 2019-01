Tottenham a littéralement écrasé Tranmere au 3e tour de la Coupe d'Angleterre ce vendredi.

Favori sur la pelouse face à Tranmere, Tottenham a déroulé facilement ce vendredi soir en Coupe d'Angleterre (0-7) et s'offre une place en 16e de finale. Avec une grande maîtrise du jeu et une majorité de tirs cadrés, les Spurs ont pu s'imposer et faire respecter leur rang de 3e de Premier League grâce à un triplé de Fernando Llorente (48',71',72'), un doublé de Serge Aurier (40', 55') et deux buts de Son Heung-min (57') et Harry Kane (82').

Si les joueurs locaux ont tenu pendant 40 minutes avant d'encaisser le premier but, signé Aurier, ils ont été battus à six reprises en seconde période dans une rencontre à sens unique. Harry Kane, le buteur maison, y est aussi allé de son but sept minutes après sa rentrée, à la place de Llorente.

Des six plus grands clubs anglais, seul Liverpool affronte un autre club de l'élite, Wolverhampton lundi, l'autre affrontement entre clubs de l'élite aura lieu samedi avec Bournemouth-Brighton.

Principaux matches du 3e tour:

Vendredi

Tranmere Rovers (D4) - Tottenham 0-6

Buts

Tottenham: Aurier (40, 55), Llorente (48, 71, 72), Son Heung-min (57), Kane (82)

Samedi

(13h30) Bournemouth - Brighton

West Ham - Birmingham (D2)

Burnley - Barnsley (D3)

Manchester United - Reading (D2)

(16h00) Gillingham (D3) - Cardiff City

Everton - Lincoln City (D4)

Chelsea - Nottingham Forest (D2)

Derby County (D2) - Southampton

(18h30) Blackpool (D3) - Arsenal

(18h30) Newcastle - Blackburn (D2)

(18h30) Crystal Palace - Grimsby Town (D4)

(18h30) Bristol City (D2) - Huddersfield

Dimanche

(15h00) Manchester City - Rotherham United (D2)

(15h00) Woking (ama.) - Watford

(15h00) Fulham - Oldham Athletic (D4)

(16h30) Newport County (D4) - Leicester

Lundi

(20h45) Wolverhampton - Liverpool