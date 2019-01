Naples et l'Inter Milan se sont facilement qualifiés dimanche pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie, où ils ont rejoint plusieurs gros calibres du football italien comme la Juventus Turin ou l'AC Milan.

L'Inter avait le match le plus facile sur le papier avec la réception de Benevento, une équipe de Serie B.

Le contexte était tout de même particulier puisque l'Inter purgeait dimanche le premier des deux matches à huis-clos infligés après les cris racistes tombés des tribunes de San Siro fin décembre à l'encontre du défenseur de Naples Kalidou Koulibaly.

"Sans public, ça n'est pas un vrai match. Le spectacle n'en est pas un quand le stade est vide", a regretté l'entraîneur milanais Luciano Spalletti.

Malgré l'absence de supporters, ses joueurs ont facilement écarté Benevento en s'imposant 6-2, avec notamment des doublés de Candreva et Martinez.

En quarts de finale, l'Inter affrontera la Lazio Rome, victorieuse samedi de Novara (Serie C).

Naples de son côté a battu Sassuolo 2-0, sans briller particulièrement mais sans trembler non plus. Les buts napolitains ont été inscrits par Milik et Fabian Ruiz.

Pour une place dans le dernier carré, l'équipe de Carlo Ancelotti retrouvera l'AC Milan, qui a eu besoin d'attendre la prolongation pour écarter samedi la Sampdoria Gênes (2-0).

Dans le troisième match programmé dimanche, la Fiorentina s'est imposée 2-0 sur le terrain du Torino, grâce à un doublé tardif de Chiesa.

Les Florentins joueront en quarts de finale contre le vainqueur du match de lundi entre l'AS Rome et la Virtus Entella (Serie C).

Le dernier 8e de finale mettra aux prises l'Atalanta Bergame et Cagliari. Le vainqueur de ce match affrontera la Juventus Turin en quarts de finale.