Après la Coupe du monde des clubs, remportée en début de mois, Romelu Lukaku et Chelsea ne sont pas parvenus à s'imposer lors de la finale de la Carabao Cup face au Liverpool de Divock Origi (0-0, 11 tab à 10). Les deux Diables sont entrés au jeu en cours de rencontre, Lukaku à la 73e minute, Origi à la 97e, et ont chacun inscrit leur tir au but.



Le gardin Kepa Arrizabalaga, monté juste avant la séance, est le seul des 22 joueurs à avoir échoué lors de la terrible épreuve.





Pis, le portier espagnol, qui est le gardien le plus cher de l'histoire, avait été quelque peu humilié par Van Dijk au cours de la séance puisque le défenseur néerlandais lui avait envoyé un boulet de canon "petit côté", alors que le gardien avait choisi de ne pas se positionner au milieu de son but.Voilà qui laissera des regrets à Tuchel et Chelsea, alors que Mendy était plutôt en réussite pendant la rencontre, avec notamment ce double arrêt:A noter que deux buts avaient été annulés dans le temps règlementaire:

Pour Origi, il s'agit du 5e trophée remporté avec Liverpool après une Ligue des Champions (2019), la Supercoupe de l'UEFA (2019), la Coupe du Monde des clubs (2019) et la Premier League (2020).