Les deux Manchester, City et United, ont respectivement écarté Oxford (3-1) et Colchester (3-0) mercredi et s'offriront un derby en demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise.

L'autre demi-finale opposera Leicester, qui a battu Everton aux tirs au buts (2-2, 4-2 t.a.b.) mercredi, et Aston Villa, qui a balayé mardi une équipe totalement remaniée de Liverpool.

Pas de réel souci pour Manchester City à Oxford United. Les Citizens, qui alignaient six joueurs non-titulaires en temps normal (Claudio Bravo, Joao Cancelo, Taylor Harwood-Bellis, Eric Garcia, Phil Foden, Angelino) se sont facilement imposés face à cette formation de League One (troisième niveau anglais) mais se sont tout de même fait rejoindre juste après la pause (Matty Taylor, 46e), alors que Cancelo avait marqué son premier but sous les couleurs de City (22e).

Raheem Sterling a rapidement coupé court (50e), puis donné un avantage définitif (70e) pour que le champion d'Angleterre en titre, déjà vainqueur de la League Cup en 2018 et 2019, accède pour la troisième fois consécutive au dernier carré.

Pour le voisin Manchester United, pas de problème non plus face à la modeste formation de League Two (quatrième niveau) Colchester.

Après leur succès probant à Chelsea lors du tour précédent (2-1), les Red Devils prennent cette compétition au sérieux puisque huit des onze joueurs qui ont été alignés sont des titulaires habituels en Premier League.

Colchester a explosé en dix minutes, même s'il a fallu attendre la deuxième période pour voir Marcus Rashford ouvrir le score (51e). Un but contre son camp de Ryan Jackson (56e), puis une conclusion d'Anthony Martial (61e) ont suivi.

La troisième rencontre de mercredi opposait Everton à Leicester. La plus équilibrée sur le papier, elle l'a aussi été sur le terrain, se finissant par une séance de tirs aux buts victorieuse pour Leicester.

Les deux formations ont connu une trajectoire opposée dans la première partie de saison en Premier League, Everton luttant dans la seconde partie de tableau, Leicester étant le surprenant dauphin de Liverpool, avec notamment la meilleure défense du championnat.

Celle-ci a été moins résistante qu'en Premier League puisqu'Everton a réussi à remonter un écart de deux buts en seconde période, alors que Leicester semblait avoir fait la différence dès la demi-heure de jeu (deux buts de James Maddison et Jonny Evans).

Tom Davies puis Leighton Baines, dans le temps additionnel, ont mené les Toffees jusqu'aux tirs au but. Signe que la confiance n'est toujours pas au rendez-vous - et que l'arrivée probable de Carlo Ancelotti sur le banc serait nécessaire pour donner un nouveau souffle -, les deux premiers tirs ont été manqués, ce qui a permis à Leicester d'assurer l'essentiel dans une confortable séance.