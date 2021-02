À l'instar d'autres compétitions sportives majeures, l'organisation de la Coupe du monde des clubs a été perturbée par la pandémie de coronavirus. Initialement prévu en décembre, le tournoi a été repoussé en février afin de permettre à différentes coupes continentales d'arriver à leur terme.

La compétition débutera le jeudi 4 février avec les rencontres du premier tour et se terminera le 11 février par la finale. Six clubs seront présents au Qatar, qui organise le tournoi pour la deuxième année de rang: Bayern Munich (Allemagne), Tigres UANL (Mexique), Al-Ahly (Égypte), Palmeiras (Brésil), Ulsan Hyundai (Corée du Sud) et Al-Duhail (Qatar).

Auckland City FC, champion d'Océanie, a lui été contraint de déclarer forfait pour la compétition à cause des restrictions de voyage liées au coronavirus en vigueur en Nouvelle-Zélande.

Pour cette 17e édition, le Bayern Munich fait figure de grand favori pour remporter son deuxième Mondial des clubs après celui remporté en 2013. Vainqueur de la Ligue des Champions et de la Supercoupe d'Europe, le Rekordmeister a dominé le football européen en 2020 et espère continuer sur sa lancée lors de ce rendez-vous mondial.

Les Bavarois entreront en lice le 8 février en demi-finale face au vainqueur du duel entre Al-Ahly, champion d'Afrique, et Al-Duhail, champion du Qatar, pays hôte. L'autre demi-finale opposera Palmeiras, champion d'Amérique du Sud depuis samedi dernier, à Tigres UANL, champion d'Amérique du Nord et Centrale ou Ulsan Hyundai, champion d'Asie.

Depuis 2013, le trophée n'a plus échappé au représentant européen. Le tenant du titre est Liverpool, qui a succédé en 2019 au Real Madrid, triple vainqueur de 2016 à 2018. Corinthians (Brésil) est le dernier club hors Europe à avoir remporté la compétition après sa victoire contre Chelsea en 2012.

Cette 17e édition sera également l'avant-dernière dans un format à 7 pays. À partir de 2022, le Mondial des clubs se déroulera dans un format à 24 équipes et se déroulera tous les quatre ans. Ce nouveau format devait entrer en vigueur en 2021 mais a été repoussé d'un an après le report d'un an de l'Euro 2020 à cause de la pandémie de coronavirus.