"Reece ne prend pas part aux entraînements collectifs pour le moment et il ne sera donc pas disponible ce week-end" pour le match du 4e tour de la Coupe d'Angleterre contre Plymouth Argyle (D3), samedi (13h30) a indiqué Tuchel.

"Il ne voyagera pas avec nous à Abou Dhabi puisqu'il n'a pas repris l'entraînement collectif", a-t-il ajouté.

Directement qualifié pour les demi-finales de l'épreuve, Chelsea affrontera le 9 février le club local d'Al-Jazira ou le club saoudien de Al-Hilal, qui en découdront dimanche.

Le coach allemand s'est montré évasif sur la date de retour de l'international anglais de 22 ans.

"Le diagnostic a immédiatement été que c'était une grosse blessure et à partir de là, nous devons nous montrer patients. Les ischios, c'est toujours délicat et c'est un joueur très athlétique", a rappelé Tuchel.

"Et malheureusement, ensuite, il a attrapé la grippe, ce qui a été un coup dur dans son processus de retour dans l'équipe".

Ruben Loftus-Cheek sera aussi absent ce week-end après avoir reçu un coup, de même que Christian Pulisic et Thiago Silva, tout juste de retour d'outre-Atlantique après la trêve internationale.

Et si Chelsea est resté remarquablement discret pendant le mercato d'hiver, Thomas Tuchel a assuré n'éprouver "aucune frustration", alors qu'une rumeur concernant un intérêt pour Ousmane Dembélé a circulé pendant quelques heures, lors de la dernière journée, lundi.

"Je sais quel niveau de qualité il nous faudrait pour apporter quelque chose à un groupe déjà très fort et très bon", a-t-il expliqué.

"C'est aussi mon travail de trouver des solutions quand il y a des blessés. On a essayé et on avait quelques idées, mais au final on a gardé ce qu'on a et on en est satisfait", a continué Tuchel.