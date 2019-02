Le Real a pris une légère option sur la qualification.

Le FC Barcelone et le Real Madrid ont partagé 1-1 au Camp Nou en demi-finale aller de la Coupe du Roi, mercredi soir. Aucun Belge n'a participé à cette rencontre. Thibaut Courtois a laissé sa place de titulaire dans les cages madrilènes à Keylor Navas alors que Thomas Vermaelen ne figurait pas dans le groupe catalan retenu pour ce Clasico espagnol.

Avec un but à l'extérieur, c'est le Real Madrid qui a fait la bonne opération en vue du retour prévu dans trois semaines, le mercredi 27 février.

Battus 5-1 par le Barça en championnat au mois d'octobre, les triples champions d'Europe en titre ont montré un tout autre visage et démarré la rencontre idéalement. Lucas Vazquez a parfaitement exploité un centre tendu de Karim Benzema pour dévier le ballon du gauche et ouvrir le score (6e). Devant son public, le Barça a bombé le torse en se créant diverses occasions mais la barre transversale et Keylor Navas se sont interposés.

Avant l'heure de jeu, les Blaugrana sont parvenus à égaliser sur un mouvement de contre. Sollicité sur une frappe de Luis Suarez, Navas a mis trop de temps à regagner sa position et a laissé le luxe à Malcom de conclure victorieusement (57e).

Les Catalans ont tenté le forcing en fin de rencontre avec notamment l'entrée de Lionel Messi, convalescent et épargné en début de rencontre. Malgré l'apport de 'La Pulga', l'équipe d'Ernesto Valverde n'est pas parvenue à inscrire de deuxième but.

L'autre demi-finale oppose Valence et le Betis Séville. Les deux équipes s'affrontent ce jeudi lors de la manche aller.