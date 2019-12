Selon la télévision italienne, la détente du Portugais sur le but décisif contre la Sampdoria a culminé à 2m56.

Il reconnait lui-même se battre avec un genou douloureux mais il termine néanmoins l'année en boulet de canon. Après un petit passage à vide, Cristiano Ronaldo a décidé que le mois de décembre serait sien. Après avoir planté 5 roses durant la première quinzaine, CR7 a décidé que la 6e serait un chef d'oeuvre athlétique. Quand il a vu le centre d'Alex Sandro prendre sa direction, juste avant la mi-temps, le joueur de la Juve a sauté si haut que son opposant n'avait aucune chance de décoller du sol pour lui contester le ballon.Un but très aérien qui rappelle son retourné fantastique contre... la Juve, il y a un an et demi.