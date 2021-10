Olé Gunnar Solskjaer peut s’endormir tranquille, il sera encore à la tête des Mancuniens après cette rencontre face aux Spurs. Remis en doute après les gifles reçues par Leicester (4-2) et les Reds (0-5), le match de ce samedi soir jouait sur l’avenir du Norvégien. "J’ai fait face à des revers, il y a eu deux ou trois crises au moins depuis que je suis devenu manager ici et une chose que je peux dire, c’est que je vais me battre." a-t-il déclaré avant d’entamer les hostilités.

Si la tension s’est montrée palpable, les Reds Devils ont pu compter sur l’inévitable Cristiano Ronaldo pour soulager les siens à la 39e minute. Au retour des vestiaires c’est encore le Portugais qui est venu délivrer une passe décisive à l’autre vétéran de la soirée, Edinson Cavani. Alors que Marcus Rashford, l’enfant de la maison, a conclu le score à 0-3.

"Cristiano Ronaldo est tout simplement le meilleur. S’il rate une balle, il reste toujours aussi concentré sur la prochaine. Quel but il nous a inscrit aujourd’hui…" a conclu le T1 face à la performance de son joueur phare.