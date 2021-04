Entre 2018 et 2019, une affaire de viol secoue la planète foot: le Portugais Cristiano Ronaldo est accusé par la mannequin Kathryn Mayorga de l'avoir violée en 2009 dans une chambre d'hôtel de Las Vegas.

Dans une nouveau rebondissement de l'affaire, nous apprenons aujourd'hui que la plaignante réclamerait une somme astronomique à l'attaquant de la Juventus pour "la douleur et la souffrance subies et à venir" et des dommages et intérêts.