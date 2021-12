Manchester United a connu une nouvelle déception sur la pelouse de la lanterne rouge, Newcastle, ce lundi. Les hommes de Ralf Rangnick n'ont pu faire mieux qu'un partage 1-1 face au club du nord de l'Angleterre.

Comme un symbole, Cristiano Ronaldo n'était pas dans un grand soir face aux Magpies et a laissé paraître toute sa frustration dans son langage corporel. Comme il l'a déjà fait plusieurs fois cette saison, le Portugais est directement rentré au vestiaire une fois la fin du match sifflée sans s'arrêter pour saluer les supporters mancuniens qui ont fait le déplacement. Une attitude qui ne plait pas du tout à l'ancienne gloire de Manchester United, Gary Neville, aujourd'hui consultant pour l'émission Football Daily : "Peu importe le résultat, peu importe la manière avec laquelle tu as joué, après la rencontre, tu vas saluer les fans pour les remercier", a expliqué l'ancien défenseur qui a joué avec CR7 entre 2003 et 2009. "J'adore Ronaldo mais tu ne peux pas t'enfuir de cette manière, surtout quand tu es le meilleur joueur du monde et l'un des meilleurs joueurs de tous les temps."

De par son expérience, son aura et son vécu, Crisitano Ronaldo devrait davantage agir comme un leader à Man U, surtout auprès des jeunes, selon Neville : "C'est désastreux pour les jeunes joueurs quand des joueurs aussi expérimentés que Cristiano Ronaldo ou Bruno Fernandes les regardent comme s'ils n'étaient pas assez bons. Cavani est quelqu'un qui aide les jeunes sur le terrain et pour cela, il devrait jouer."