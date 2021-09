Malgré une défaite surprise en Champions League face aux Young Boys ce mardi, les débuts de Ronaldo à Manchester United sont on ne peut plus réussis. Le Portugais semble ravi d'avoir retrouvé ses anciennes couleurs après des passages au Real Madrid et à la Juventus.

Pourtant, son acclimatation anglaise a visiblement été perturbée par un élément pour le moins curieux: des moutons trop bruyants !

© https://www.onthemarket.com

En effet, alors qu'il venait tout récemment de s'installer dans une luxueuse villa dans la campagne mancunienne (sept chambres, une piscine, un jacuzzi, un complexe de fitness haut de gamme, une salle de cinéma…) , Cristiano Ronaldo et sa famille vont déjà déménager car les animaux dérangeraient son sommeil et sa récupération: "Bien que la propriété soit magnifique et nichée dans des champs vallonnés et des bois, elle était également proche des moutons qui sont très bruyants tôt le matin", a ainsi déclaré une source au quotidien The Sun.

© https://www.onthemarket.com

Une annonce qui a beaucoup amusé son ami et ancien coéquipier chez les Red Devils, Patrice Evra. Sur une vidéo partagée sur son compte Instagram, le Français s'est affiché à bord d'un bateau accompagné par des moutons: "Ne t’inquiète pas mon frère Cristiano, je déplace mes moutons loin de chez toi", a-t-il ainsi plaisanté en légende de la publication.