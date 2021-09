En inscrivant le but égalisateur du Portugal à la 89e minute puis le but victorieux après six minutes d'arrêt de jeu face à l'Irlande (2-1) en qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, Cristiano Ronaldo est devenu mercredi le meilleur buteur de l'histoire en sélection avec 111 buts à son actif, en 180 sélections. Cirstiano Ronaldo, 36 ans, dépasse ainsi l'Iranien Ali Daei auteur de 109 buts en 149 apparitions sous le maillot de son équipe nationale entre 1992 et 2006.

Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d'Or, aurait déjà pu battre ce record plus tôt dans la rencontre mais l'attaquant portugais, qui vient de quitte la Juve pour Manchester United, avait manqué la conversion d'un penalty sauvé par le jeune gardien irlandais de 19 ans, Gavin Bazunu, à la 15e minute de jeu.

Cristiano Ronaldo a aussi égalé mercredi l'Espagnol Sergio Ramos, avec ses 180 sélections, détenteur du record - pour un joueur européen - du nombre de sélections avec son pays.