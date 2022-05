Le mois d’avril a été dur pour Ronaldo. La star portugaise a eu le malheur de perdre un enfant à la naissance. Absent contre Liverpool le lendemain du drame, l’attaquant a vite retrouvé les terrains et a brillé.

Lors des 4 matchs de Premier League en avril, il a inscrit 5 buts, dont un triplé face à Norwich. C’est grâce à ce genre de performance que le quintuple Ballon d’or a été élu joueur du mois. C’est la deuxième fois cette saison qu’il reçoit cette distinction et la sixième fois de sa carrière (dans le championnat anglais), il égale ainsi un certain Steven Gerrard qui compte cependant deux fois plus d'apparitions que le Mancunien.