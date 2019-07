Invité dans la capitale espagnole afin de recevoir le prix Légende de Marca pour avoir remporté les championnats espagnol, italien et anglais (c'est le premier joueur à réaliser cet exploit), le star portugaise n'a eu que des mots doux et positifs envers son ancien club. Et un appel du pied ? En tout cas, l'ancien madrilène a déclaré vouloir revenir "le plus tôt possible", relaye RMC Sport.

La gloire portugaise a pu être questionnée par des enfants. "Ça m'a fait beaucoup peine quand tu es parti de Madrid", lui lance l'un deux. "Moi aussi", a répondu Ronaldo d'un grand sourire.

Le Portugais poursuit en expliquant que ce n'était pas facile de quitter le Real Madrid de la façon dont il l'a fait "Après 9 ans, c'était difficile de partir. Et arriver dans un nouveau championnat, différent, avec des coéquipiers différents, l'était d'autant plus. Surtout vu mon âge. Mais ce fut tout de même une grande saison, tant sur le plan individuel que collectif, avec la victoire en championnat, en Coupe d'Italie mais aussi en Ligue des nations avec le Portugal".

Il n'a pas non plus manqué de tarir d'éloges Madrid, qui pour lui est "une des plus belles villes du monde" : "C'est toujours spécial d'y revenir et j'espère le faire encore le plus tôt possible". Un moment fort de cette soirée était sans conteste le câlin entre Ronaldo et le président du club espagnol Florentino Perez, qui n'avait pas gardé le star portugaise en 2018 malgré les volontés de Zinédine Zidane.

"La Juventus gagnera la Ligue des Champions"

Après la remise du trophée et de la séquence de nostalgie, l'attaquant bianconero s'est confié longuement à Marca. "J'avais besoin d'un changement et d'une motivation supplémentaire après tout ce que j'avais gagné à Madrid", explique-t-il.

Le Portugais explique sa volonté intacte de continuer à remporter des trophées. Il assure d'ailleurs que "la Juventus gagnera la Ligue des Champions, cette année, ou après. Mais ça arrivera." Ils vont en tout cas tenter de faire mieux que l'année dernière, quand l'aventure des hommes d'Allegri s'était arrêtée en quarts de finale, face à l'Ajax Amsterdam.