Mo Salah (Premier League), Robert Lewandowski (Bundesliga), Kylian Mbappé (Ligue 1), les éternels Lionel Messi (Liga) et Cristiano Ronaldo

(Serie A) : les meilleurs buteurs actuels des championnats du Big 5 européen sont des valeurs sûres, des attaquants d’élite qui plantent, encore et toujours. La pandémie de Covid-19 n’a pas grippé ces machines à goals. Au contraire, ils profitent même des calendriers surchargés pour casser des records, les uns après les autres.

Le plus bel exemple est montré par les inoxydables “meilleurs ennemis du Ballon d’or”. Malgré leur “grand âge”, Cristiano Ronaldo (36 ans depuis le 5 février) et Lionel Messi (34 ans le 24 juin prochain) continuent d’enfiler les perles, pour briller, encore et toujours, au firmament des buteurs.

(...)