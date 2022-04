CR7 est de retour. Auteur d'un triplé face à Norwich, il avait dû s'absenter contre Liverpool après avoir perdu l'un de ses jumeaux nouveau-né. Un drame qui a ému le monde du ballon rond et particulièrement Anfield, qui n'a pas hésité à rendre hommage au quintuple Ballon d'Or.

Pour son retour à la compétition, l'ancien attaquant de la Juve a mis 33 minutes à retrouver le chemin des filets. L'astre portugais profite d'un centre millimétré de Matic pour pousser le cuir au fond des filets alors que les Reds Devils étaient menés deux buts à rien. Un goal symbolique puisqu'il lui permet de franchir la barre des cent réalisations en Premier League. Grâce à ce but, il entre encore un peu plus dans la légende puisqu'il devient, à 37 ans, le joueur le plus âgé à planter cent roses en Angleterre.

Ce but ne fait cependant pas les affaires des Mancuniens puisque les Gunners l'ont emporté trois buts à un.