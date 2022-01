Revenu en grandes pompes à Manchester United 12 ans après son départ du club, Cristiano Ronaldo n'est pas des plus heureux en Angleterre. Les Red Devils ne pointent qu'à la septième place de la Premier League et cela agace le Portugais. Il est très déçu par le manque d'investissement et de professionnalisme de ses équipiers.

"Nous avons encore beaucoup à faire car le plus important selon moi est la mentalité", a lâché le joueur de 36 ans dans une interview à Sky Sports, "Chacun doit se regarder et se dire : "je peux faire mieux'. Pour être professionnel, tu dois aider l'équipe, avoir la bonne mentalité, être autodidacte et positif. Tous ces détails dépendent de vous, pas des entraîneurs, des fans ou de la presse. Si tu es fier de toi et que tu es digne, tu dois faire beaucoup plus."

Des déclarations qui prennent encore plus de sens après les révélations du Daily Mail qui affirme que le Portugais est déconcerté par le manque d'implication de ses équipiers. Ronaldo se serait plaint en privé d'être le seul joueur de l'effectif à faire des séances supplémentaires en intérieur avant et après les entraînements.

Il est également déçu que les (jeunes) joueurs n'écoutent pas davantage ses conseils : "Quand je te donne des conseils, même si tu es plus jeune que moi, il faut les mettre en œuvre dans ta vie de tous les jours, sinon ce sera difficile", a-t-il ainsi lâché, "je suis toujours le premier pour aider. Mais si tu ne veux pas de mon aide, fais ton travail et fais de ton mieux pour aider l'équipe. Je peux parler toute la journée avec une personne mais si ça ne vient pas de ton for intérieur, ce sera impossible."

L'agacement de la star portugaise serait arrivé à un tel point que certaines rumeurs le cite déjà sur le départ à Manchester United.