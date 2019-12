En arrivant à la cérémonie du Ballon d'Or, Virgil Van Dijk s'est moqué de Ronaldo, avant d'encaisser une contre-attaque de la sœur du Portugais.

Paris, 2 décembre, début de soirée. Virgil Van Dijk et sa compagne débarquent au théâtre du Châtelet. Cristiano Ronaldo n'est pas présent puisqu'il est resté en Italie, où il allait recevoir le trophée de meilleur joueur du Calcio. En France, le défenseur des Reds croise le micro d'un journaliste qui lui demande s'il l'absence de Ronaldo enlevait un rival dans la course au Ballon d'Or. Ce à quoi le Néerlandais a répondu: "Il est vraiment un rival ?". Une réponse piquante qui n'a pas plu au clan de Ronaldo.

D'ailleurs, sa soeur, Katia Aveiro, a violemment taclé Van Dijk dans un post Instagram. La soeur de CR7 a publié un long texte accompagné de la photo de la retournée de CR7 contre la Juventus, l'un de ses plus beaux buts.

"Où vous êtes cher Virgil, Cristiano y est allé mille fois. Vous voyez, mon cher Virgil, Cristiano a été trois fois champion dans le pays où vous jouez depuis plusieurs années et où vous n’êtes pas encore parvenus à l’être. Cristiano a même été plusieurs fois meilleur joueur et meilleur buteur dans le pays où vous jouez, alors qu’il était encore plus jeune que vous.

Ensuite, cher Virgil, Cristiano est parti vers de nouveaux horizons où il est devenu le meilleur joueur de l’histoire d’un grand club. Le Real Madrid ça vous dit quelque chose Virgil ? C’est possible que oui, ce club avec Cristiano, vous a même battu en finale de la Ligue des Champions. Des trophées en Ligue des champions, Cristiano en compte cinq. En équipe nationale aussi Ronaldo et ses coéquipiers ont écrasé vos Oranje en finale. C’était difficile Virgil ? Nous avons de la peine.

Maintenant Virgil, allez gagner des titres qui comptent et nous reparlerons. Quand vous aurez un palmarès aussi impressionnant, de ceux qui comptent vraiment, vous pourrez peut-être vous asseoir à sa table." Et elle conclut en s’adressant à son frère : "Pour moi, tu es et resteras le meilleur joueur du monde".