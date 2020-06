Cristiano Ronaldo, premier footballeur milliardaire © Belga Championnats étrangers N. Ch.

Le célèbre magazine Forbes l'a révélé, cette semaine. Alors que Kylie Jenner est la star la plus bankable de l'année 2019 (avec 520 millions de dollars), et de loin puisqu'elle devance Kanye West qui culmine à 170 millions, les sportifs sont bien placés dans ce classement. Federer (106,3 millions), Cristiano Ronaldo (105 millions) et Messi (104 millions) complètent le top 5 tandis que Neymar et Lebron James figurent également dans le top 10.



Bien qu'il soit devancé d'une courte tête par Roger Federer sur ses revenus 2019, Cristiano Ronaldo a réalisé une vraie prouesse puisqu'il est le premier footballeur à devenir milliardaire. Le quintuple Ballon d'or a notamment cumulé 650 millions de dollars de salaires depuis le début de sa carrière. Le reste des revenus du Portugais vient de ses différents business, entre contrats de sponsoring (il toucherait notamment 20 millions de dollars par an grâce à Nike), ses marques (vêtements, sous-vêtements, parfums...), ses investissements (dans une clinique de transplantation de cheveux, à Madrid ou encore dans un groupe hôtelier portugais) et ses réseaux sociaux, où les postes sponsorisés sont de véritables mines d'or (47 millions de dollars rien qu'en 2019 pour CR7).



Seuls Michael Jordan (après sa carrière, grâce à sa marque), Tiger Woods (en 2009) et Floyd Mayweather (en 2017) avaient réussi, avant Cristiano Ronaldo, l'exploit de monter une fortune d'un milliard de dollars grâce au sport.