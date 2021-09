Cristiano Ronaldo titulaire contre Newcastle pour son retour à Manchester United Championnats étrangers Belga Il sera donc titulaire pour son premier match avec Manchester United. © AP

Cristiano Ronaldo est titulaire, samedi, pour son retour à Manchester United, à l'occasion du match contre Newcastle à Old Trafford comptant pour la 4e journée de Premier League, a annoncé le club. Le Portugais, qui avait évolué avec les Red Devils de 2003 à 2009 et qui a récupéré son mythique numéro 7, est aligné au sein d'une ligne offensive de trois joueurs avec Jadon Sancho et Mason Greenwood.