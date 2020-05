Plus tôt cette semaine Watford avait annoncé que 3 membres du club avaient été testés positifs au Covid-19.

Comme la Liga ou la Serie A, la Premier League souhaite emboîter le pas de la Bundesliga et finir son championnat. Les clubs de Premier League ont d'ailleurs repris le chemin de l'entrainement cette semaine.

A Watford, en plus des 3 tests positifs, le capitaine Troy Deeney avait annoncé qu'il ne souhaitait pas reprendre l'entraînement afin de protéger son fils: "Mon fils a cinq mois et il souffre de difficultés respiratoires. Je ne veux pas rentrer à la maison et le mettre en danger".

Ce samedi, deux nouveaux joueurs des Hornets se sont mis en quarantaine volontaire après avoir été en contact avec des personnes infectées. Un comportement louable, mais certains internautes y voient une tactique afin d'éviter que la saison reprenne: "Je n'ai jamais eu beaucoup d'opinion sur Watford avant cela, mais ils se sont comportés de manière ignoble tout au long de cette situation. Les tactiques utilisées pour essayer d'éviter une relégation sont ridicules. Je serais gêné si j'étais un supporter de Watford", lâche notamment un internaute.



Un tweet qui a déplu à notre Diable rouge Christian Kabasele, qui joue actuellement à Watford: "Alors, laissez-moi vous expliquer notre tactique: nous faisons une injection de Covid19 une fois par semaine. Nous tirons le joueur/membre du staff qui l'obtient comme cela nous sommes sur que nous ne jouons plus jamais et évitons la relégation".