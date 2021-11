Perdu et isolé en attaque sous Roy Hodgson, le Diable retrouve progressivement ses sensations avec le coach français.

Son retour en grâce tombe à pic. En faisant trembler les filets à cinq reprises lors de ses six dernières apparitions (en club et en équipe nationale), Christian Benteke semble avoir retrouvé la forme qui faisait de lui un des attaquants les plus redoutés et puissants en Angleterre. Ses deux réalisations contre Burnley avaient d'ailleurs porté son total à 86 buts en Premier League. De quoi lui permettre de dépasser Eden Hazard (85) et faire de lui le deuxième meilleur buteur belge de l'histoire du championnat anglais. Seul Romelu Lukaku fait encore mieux que lui avec 116 goals. Plus incroyable encore : Cristiano Ronaldo n'en compte que deux de plus (88). À ce rythme, il n'est pas impossible que l'ancien du Standard et de Genk notamment franchisse la barre mythique des 100 buts avant le quintuple Ballon d'or (...)