La pépite des Reds a offert la victoire aux siens d'une magnifique frappe enroulée.

Comment un jeune joueur peut-il réussir à se mettre les fans de Liverpool dans la poche ? Peut-être en inscrivant un magnifique but qui qualifie son club pour le prochain tour de la FA Cup ? Surement. Le tout contre les voisins d'Everton. C'est en tout cas ce qu'a réussi Curtis Jones, l'une des promesses de l'équipe championne d'Europe en titre.

Servi par Divock Origi aux abords de la surface, le jeune prodige des Reds a enroulé le ballon juste en dessous de la barre transversale, dans la lucarne opposée. Un but somptueux qui rappelle les frappes enroulées d'un certain Philippe Coutinho, ex star d'Anfield.

Après la rencontre, l'unique buteur de la rencontre a réagi au micro du Mirror et de la BBC: "C'est parfois frustrant d'être sur le banc, puis de goûter au terrain et de revenir ensuite sur le banc", déclare-t-il. "Aujourd'hui, je ne peux pas résumer mes émotions. Pour moi, c'est juste énorme d'être autour de cette équipe tous les jours et d'apprendre de ce groupe de joueurs. Il y a des joueurs de classe mondiale dans toute l'équipe. J'ai reçu ma chance et j'ai montré ce que je pouvais faire sur le terrain".

Si le joueur de 18 ans devra encore attendre pour se forger une place de titulaire au sein de l'équipe de Jurgen Klöpp, nul doute qu'il a marqué des points auprès de son entraîneur. La réaction de ce dernier valait d'ailleurs le détour.