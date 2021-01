Le Français est une des forces motrices dans l'entrejeu des Spurs. Si le Special One veut décrocher le top 4 (ou même un titre) cette saison, il comptera nécessairement sur l'ancien Lyonnais. À commencer par ce soir, contre Liverpool.

"Je ne vais pas me cacher et je dois dire que Tanguy a eu suffisamment de temps pour arriver à son niveau. Je sais que la Premier League est difficile et que certains joueurs prennent longtemps pour s'y adapter. Mais un joueur avec un potentiel comme le sien doit nous apporter plus." En mars dernier, José Mourinho n'avait pas hésité à remonter les bretelles de Ndombélé, auteur d'une performance lamentable à Burnley.

L'été dernier, celui qui avait débarqué à Tottenham en provenance de Lyon pour 60 millions en juillet 2019 (ce qui en fait toujours le plus gros transfert de l'histoire du club) était même annoncé sur le départ… Divers médias l'envoyaient à la Juventus, à l'Inter ou encore au Paris SG.

Aujourd'hui, Ndombélé a totalement inversé son destin : il est désormais un pion essentiel sur l'échiquier du Special One. "Avec moi, la porte est toujours ouverte, même après une période difficile", a expliqué le coach portugais à propos du Français. "La porte est toujours ouverte quand un joueur veut faire un pas vers l'équipe. Il en est le parfait exemple. (...)