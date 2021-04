Qui est Daniel Ek ? Pourquoi Henry, Vieira et Bergkamp sont-ils impliqués ? Stan Kroenke est-il vendeur ? Quelles sont les chances de voir l'opération aboutir ?

Le projet avorté de la Superligue allait forcément faire des vagues. L'une de ses principales conséquences a été d'envenimer encore davantage le lien entre les dirigeants et les supporters. En Premier League, l'effet s'est fait ressentir partout, mais encore plus dans les clubs où cette relation ne tenait déjà plus qu'à un fil.

Les supporters d'Arsenal ont, eux, agi vendredi dernier avant le coup d'envoi de la rencontre qui opposait leur équipe à Everton. Devant leur enceinte, les fidèles de l'Emirates Stadium ont manifesté et réclamé le départ de Stan Kroenke. L'Américain détient 100% des parts du club londonien via Kroenke Sport Enterprises (KSE).

Dans le sillage de cette action, Daniel Ek, le fondateur de Spotify, s'est dit prêt à racheter le club de son cœur, sur Twitter. "Je soutiens Arsenal depuis aussi longtemps que je puisse m'en souvenir. Si KSE souhaitait vendre le club, je serais heureux de me mettre sur les rangs."

Des paroles en l'air ? Pas d'après The Telegraph. Trois jours plus tard à peine, le quotidien anglais a fait savoir que le milliardaire suédois, soutenu par Thierry Henry, Patrick Vieira et Dennis Bergkamp, est en train de préparer une offre formelle pour reprendre les rênes d'Arsenal.