Comme nous vous le relayions ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi racontait dans les colonnes de L'Equipe que le PSG n'a jamais été en contact avec Zinédine Zidane pour que le Français reprenne le poste d'entraîneur.

Daniel Riolo, journaliste de RMC Sport a commenté ces déclarations ce mardi soir dans l'After foot. D'après lui, ce qu'avance Nasser Al-Khelaïfi est faux.

"Le grand mensonge de Nasser Al-Khelaïfi, c’est donc le 21 juin. Il aurait pu le dire plus tôt que Zidane ne voulait pas venir. Pourquoi a-t-il attendu le 21 juin ? Pour la première fois de sa vie, il a pris un râteau et il est bien décidé à ne pas l’assumer. Il a donc essayé de nous raconter une autre histoire", commente le journaliste qui affirme savoir à 100% que des contacts ont bien eu lieu entre Zizou et le PSG. "Il était et est toujours resté le plan A du PSG".

Daniel Riolo explique également que si Zidane n'a pas négocié avec le PSG, c'est parce que c'est lui qui va reprendre l'Equipe de France après le mondial au Qatar. "Ce qu’il s’est passé à la Ligue des Nations a fait pencher un peu la balance chez Zidane, savoir que quoi qu’il arrive à la Coupe du Monde, Deschamps laissera l’équipe de France à Zidane. C’est acté et définitif. Le PSG, lui, n’a toujours pas d’entraîneur au 21 juin, ce sera probablement Galtier", commente-t-il.

Avant de conclure en réaffirmant que le président du PSG avait menti: "Nasser ment quand il dit qu’il n’a jamais discuté avec Zidane, on le sait tous. Jusqu’au bout, il y a cru, on y a cru, j’y ai cru. Je ne pensais pas le Qatar capable de prendre un râteau. Ils l’ont pris, ça arrive à tout le monde. Et, là, ils sont en train de raconter une histoire qui fait rire à l’avance et qui va nous donner du grain à moudre dans les semaines qui viennent", commente-t-il.