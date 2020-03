Circulez, il n’y a rien à voir. Ou plutôt si, justement.

Alors que toutes les compétitions européennes sont à l’arrêt, la Biélorussie a vu ce week-end se disputer la première journée de sa D1. Avec un Belge. Danilo, le fils de Wamberto, a joué 90 minutes lors de la défaite du Dinamo Minsk où il a signé en février 2019, face au Rukh Brest (0-1). "La télévision russe a acheté les droits du championnat parce que vu que tout est arrêté en Russie, il fallait les occuper", s’amuse le milieu offensif de 30 ans.

Derrière ses sourires, l’ancien joueur du Standard ne cache pas son inquiétude et s’en est ouvert.

Danilo, alors que tous les championnats se mettent sur pause, celui de Biélorussie démarre. Comment l’avez-vous vécu ?

"Ici, c’est complètement différent des autres pays. Tout le monde est arrêté et ici, tout continue comme si de rien n’était. Là, je suis au supermarché pour acheter des choses pour me préparer. On ne sait jamais. Ils disent que tout est tranquille, qu’il n’y a pas de problème, mais on ne connaît pas la vérité et on ne sait pas ce qu’il peut arriver. Cela fait quand même un peu peur. On s’entraîne chaque jour normalement. On a joué un match normalement devant des supporters. Tout fonctionne normalement."

(...)