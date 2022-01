Sous l'impulsion de l'Italien, les Nerazzurri font la course en tête en Serie A. Ironiquement, ils n'ont perdu qu'une seule fois en championnat : contre la Lazio, l'ancien employeur du coach.

Le défi était de taille. Succéder à Antonio Conte n'est jamais chose aisée. D'abord parce que l'actuel entraîneur de Tottenham a mené l'Inter Milan vers le Scudetto l'an dernier. Puis, parce que Conte façonne toujours un effectif à son image et semble exercer une sorte d'emprise psychologique sur ses joueurs. En plus, Simone Inzaghi a dû reprendre les rênes d'un club qui se devait de se serrer la ceinture. "Nous devons réduire les coûts et contrôler les risques", avait révélé le président Steven Zhang à la Gazzetta dello Sport à l'été passé. "Cela influencera forcément notre stratégie de transferts."