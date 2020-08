"Il s'agit du deuxième test que le nouveau joueur de la Real passe ces dernières 72 heures, le premier a eu lieu vendredi à Las Palmas (Gran Canaria) et le résultat avait été négatif. David Silva a voyagé hier sur un vol régulier vers Bilbao et il est arrivé dans la nuit à Saint-Sébastien. Il a passé le deuxième test ce (lundi) matin-même, comme l'exige le protocole de retour à l'activité, et le résultat a été positif", a détaillé la Real Sociedad.

Silva, qui n'a pas encore pu rencontrer ses nouveaux équipiers, a été placé à l'isolement et est asymptomatique.

La Real Sociedad a terminé 6e de la défunte Liga et jouera la phase de groupes de la prochaine Europa League.