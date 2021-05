Villa, qui a terminé sa carrière de joueur en 2019, a été sélectionné 98 fois en équipe nationale et a marqué 59 buts, ce qui en fait le meilleur buteur de l'histoire de la Roja.

Il compte apporter ses "20 ans d'expérience dans le football professionnel" au club indien.

Le Odisha FC, basé dans la ville de Bhubaneswar (est), a terminé dernier de la Super League indienne la saison dernière mais n'a pas été relégué car c'est une ligue fermée.

En Liga, Villa a porté les maillots de Valence, de l'Atletico Madrid et de Barcelone, remportant trois titres de champion d'Espagne et une Ligue des Champions. Grand baroudeur, il a aussi fait des passages remarqués aux États-Unis, en Australie et au Japon.